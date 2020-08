Palermo, torna a casa dopo le dimissioni dall’ospedale e il giorno dopo muore



Tre sanitari del Pronto soccorso del Buccheri La Ferla sono stati iscritti nel registro delle persone indagate. L’accusa è di concorso in omicidio colposo. Sarà l’autopsia a stabilire se il decesso di Provvidenza Mirisola, 58 anni, sia stato responsabilità dei medici, come sostengono i familiari che hanno presentato un esposto-denuncia, o una tragica fatalità, che non poteva essere evitata.

