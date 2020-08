Paola Perego: “Mio figlio Riccardo è riuscito a fare un tampone dopo 6 ore in fila al drive in”



Dopo cinque giorni di attesa Riccardo Carnevale, il figlio di Paola Perego, è riuscito a sottoporsi al tampone, dopo essere stato a contatto con persone positive al coronavirus in Costa Smeralda. La conduttrice aveva reso nota la travagliata vicenda del 24enne che non era riuscito a fare il test, intanto anche il giovane dj ha commentato la vicenda su Instagram mettendo sull’attenti coloro che avevano iniziato a far girare notizie fasulle sul suo conto e informandoli di aver fatto il tampone.

