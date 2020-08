Paola Turci disse in tv nel 2018: “Non è vero che sono lesbica, mi piacciono gli uomini”



Le foto di Paola Turci in barca con Francesca Pascale sono state pubblicate sul settimanale Oggi con un virgolettato inequivocabile: “Le foto proibite del loro amore”. Ma le immagini in questione mostrano un bacio sfocato (che potrebbe essere tranquillamente sulla guancia) e null’altro. Inoltre, la cantante nel 2018 in tv aveva smentito le voci che da anni l’avrebbero voluta lesbica non dichiarata: ““Dicono di me che sono lesbica e non è vero, ma non mi dispiace. Purtroppo però mi piacciono gli uomini”.

