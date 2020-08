Paola Turci e Francesca Pascale, Federico Fashion Style: “Sono loro amico, non ne sapevo nulla”



In un’intervista rilasciata al Messaggero, il noto haistylist commenta la presunta love story tra la cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi, immortalate in barca in atteggiamenti complici: “Sono loro amico e non sapevo nulla – dice al quotidiano – ma se è come si vede dalle foto sono felice per loro”.

