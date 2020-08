Paura in strada a Torino, cerca di strangolare la moglie sposata appena un mese fa



Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, marito e moglie, 48enne lui e 39 lei, stavano tornando a casa quando avrebbero iniziato a litigare in auto, poi lui l’avrebbe aggredita selvaggiamente trascinandola in strada fino al marciapiede dove poi sarebbe arrivato a metterle le mani al collo per strangolarla.

