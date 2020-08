Perché il governo ha imposto tamponi per chi torna da Grecia, Spagna, Malta e Croazia



Da nord a sud sono tanti i focolai divampati in Italia dopo il rientro di gruppi di turisti, spesso giovani, da Grecia, Malta, Croazia e Spagna. Per questo il ministro della salute Roberto Speranza ha imposto tampone obbligatorio per chi arriva da questi Paesi la cui situazione fa segnare un boom di contagi.

