Perché sono cresciuti così tanto i nuovi contagi in Italia oggi

Nelle ultime 24 ore i casi registrati di Coronavirus in Italia sono stati 642, l’incremento più alto dal 23 maggio. Un aumento, però, che può essere spiegato dal corrispettivo incremento dei tamponi effettuati nell’ultimo giorno. Sono sempre di più, infatti, le Regioni che effettuano test – anche veloci – nei drive in e negli aeroporti per tracciare chi rientra dall’estero e in generale dalle vacanze.

