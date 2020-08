“Persiana americana”, ma Belén Rodriguez all’anulare ha gli anelli che le regalò Andrea Iannone



Belen Rodriguez trova sempre il modo di far parlare di sé. Se non per i flirt estivi che stanno riempendo le pagine delle cronache rosa, stavolta è per uno scatto sospetto sul quale i suoi fan non hanno esitato ad elaborare congetture. Nelle ultime ore, infatti, la showgirl si è mostrata con gli anelli (di fidanzamento?) che le aveva regalato Andrea Iannone nel periodo in cui sono stati insieme. Alcuni, ingannati dall’ombra della foto, pensavano invece fosse l’anello che le donò Stefano De Martino prima di sposarla.

