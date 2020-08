Ponte di Genova, parlano i parenti delle vittime: “Per noi è un giorno come un altro”



“È una giornata come le altre, noi siamo legati al 14 agosto, non a oggi, e come stiamo dicendo in questi giorni noi rimaniamo sotto al ponte, non sopra”, dice Benedetta Alciato, che ha perso parte della sua famiglia nel crollo del Morandi, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio.

