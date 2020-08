Pordenone, bambino di 4 anni cade dalla finestra di casa, è gravissimo



Un bambino di 4 anni è caduto da circa 5 metri di altezza dopo essersi sporto dalla finestra di casa sua, al terzo piano di uno stabile di Sequals, in provincia di Pordenone. Il piccolo, soccorso prima con un’ambulanza e poi trasportato in elicottero ad Udine, è ricoverato in Terapia Intensiva; le sue condizioni sono molto gravi.

