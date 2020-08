Positiva dopo serata in discoteca nel Piacentino, appello Ausl per 200 persone: “Fate il tampone”



Dalle Ausl di Piacenza e Parma arriva l’appello a segnalarsi per effettuare un tampone per il Coronavirus per circa 200 persone, residenti tra il Parmense e il Piacentino, che hanno frequentato la discoteca Il Colle di Alseno la sera tra il 14 e il 15 di agosto. Nel locale quella sera c’era una giovane risultata positiva al Covid-19 al rientro da Malta.

