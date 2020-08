Positivi al Coronavirus dopo le vacanze in Grecia: salgono a 13 i ragazzi contagiati in Puglia



In Puglia salgono a 13 i ragazzi positivi dopo le vacanze all’estero. Ai cinque salentini risultati positivi ieri dopo il viaggio della maturità a Corfù se ne aggiungono altri due. Tutti sono in isolamento insieme alle famiglie: non hanno particolari sintomi. Positivi al Covid-19 anche sei giovani di Giovinazzo.

Continua a leggere



In Puglia salgono a 13 i ragazzi positivi dopo le vacanze all’estero. Ai cinque salentini risultati positivi ieri dopo il viaggio della maturità a Corfù se ne aggiungono altri due. Tutti sono in isolamento insieme alle famiglie: non hanno particolari sintomi. Positivi al Covid-19 anche sei giovani di Giovinazzo.

Continua a leggere

Continua a leggere