Positivi dopo i viaggi all'estero: ipotesi test rapidi in aeroporto per chi torna dalle vacanze



Nuovi test rapidi per diagnosticare il Coronavirus e più controlli in aeroporti, porti e valichi di frontiera a tutti coloro che entrano in Italia. Il Cts sta valutando lʼefficacia dei nuovi controlli che appunto saranno effettuati nei confronti di coloro che rientrano in Italia da Stati europei considerati più a rischio come Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

