Presenza di salmonella nella salsiccia, Ministero della salute annuncia richiamo dai negozi



l richiamo, fatto scattare dalla stessa ditta produttrice a seguito di controlli interni, si è reso necessario per la presenza di salmonella spp. Come spiega l’avviso del Ministero della salute, il lotto di salsiccia interessato dal richiamo non deve essere consumato in alcun modo ma si invitano i consumatori che avessero già acquistato il prodotto con lotto indicato a riportarlo al punto vendita di acquisto.

Continua a leggere



l richiamo, fatto scattare dalla stessa ditta produttrice a seguito di controlli interni, si è reso necessario per la presenza di salmonella spp. Come spiega l’avviso del Ministero della salute, il lotto di salsiccia interessato dal richiamo non deve essere consumato in alcun modo ma si invitano i consumatori che avessero già acquistato il prodotto con lotto indicato a riportarlo al punto vendita di acquisto.

Continua a leggere

Continua a leggere