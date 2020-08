Previsioni meteo 10 agosto: anticiclone porta sole e caldo, ma è allerta gialla in 5 Regioni



Le previsioni meteo di domani, lunedì 10 agosto, indicano un ritorno in grande stile dell’anticiclone africano che abbraccerà l’Italia. Spazio al sole, che splenderà praticamente ovunque anche se non mancano i temporali. Temperature in deciso aumento con punte massime fino a 38 gradi a Firenze.

