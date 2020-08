Previsioni meteo 12 agosto, caldo e afa sull’Italia: temperature in aumento fino a 40 gradi



Le previsioni meteo di domani 12 agosto indicano che sull’Italia le temperature continuano a essere abbastanza stabili e soprattutto calde. L’aria attraversando il Mediterraneo si caricherà di umidità rendendo l’atmosfera afosa. Per tutta la settimana di Ferragosto l’anticiclone africano non mollerà la presa: in Sardegna i termometri raggiungeranno anche i 40 gradi.

