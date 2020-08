Previsioni meteo 21 agosto: caldo torrido in tutta Italia, si sfioreranno i 40 gradi al sud



Il caldo intenso tornerà protagonista nei prossimi giorni e almeno fino alla giornata di domenica. L’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano si sta infatti allungando con decisione verso l’Italia: ci attende dunque una fase caratterizzata da giornate soleggiate e stabili, con temperature nuovamente in aumento che diventeranno torride e supereranno i 35 gradi in molte regioni, spingendosi in alcuni casi addirittura fino a picchi di 38-40 gradi.

