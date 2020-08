Previsioni meteo 3 agosto: temporali al Nord e caldo afoso al Sud



Secondo le previsioni meteo di oggi lunedì 3 agosto l’Italia sarà letteralmente divisa in due, con temporali e forti raffiche di vento al Nord, qualche pioggia al Centro e sole e bel tempo al Sud. Otto le regioni italiane sotto osservazione: in Lombardia ed Emilia Romagna scattata l’allerta meteo arancione. Le temperature continuano a salire al Sud con punte di 36 gradi in diverse città.

