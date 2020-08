Previsioni meteo 6 agosto, il maltempo si sposta al Centro Sud: 6 regioni in allerta



Che tempo farà domani, giovedì 6 agosto? Secondo le previsioni meteo, mentre al Nord ci sarà in prevalenza sole, al Centro Sud arrivano temporali accompagnati anche da attività elettrica, forte vento e grandine. Per questo la Protezione civile ha diramato allerta gialla su su sei regioni, e cioè Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e sui settori nord-orientale e centro-settentrionale della Sicilia. Temperature in calo ovunque, ma nel weekend torna il sereno.

