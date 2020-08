Previsioni meteo 8 agosto: weekend con ultimi temporali, da lunedì fiammata africana



Le previsioni meteo di domani sabato 8 agosto indicano che, salvo qualche eccezione, l’instabilità temporalesca sarà un ricordo sull’Italia. Sarà quindi un weekend prevalentemente di bel tempo con sole e caldo in aumento, anche se non per tutta la penisola: è infatti atteso ancora qualche rovescio al Sud.

