Quali sono le nove Regioni italiane con Rt superiore a 1



In nove regioni le stime medie dell’indice Rt negli ultimi 14 giorni è pari o superiore ad 1. L’indice, che indica il numero medio di infezioni generate da una persona infetta, ha superato di molto la soglia in Sicilia, Abruzzo,Veneto, Toscana, Puglia e Lombardia mentre è di poco superiore alla soglia in Liguria, Marche e Piemonte. È quanto emerge dall’ultimo Report settimanale a cura delI’Istituto superiore di sanità.

