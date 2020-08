Quando Armine Harutyunyan, modella di Gucci vittima di body shaming, faceva il saluto romano



È destinata a far discutere una foto pubblicata da Armine Harutyunyan, modella armena scelta da Gucci quale simbolo di bellezza non convenzionale. In vacanza a Roma a giugno, Armine si è lasciata fotografare sotto il Vittoriano – anche conosciuto come Altare della Patria sebbene la definizione indichi solo una parte del complesso – con il braccio teso nel saluto romano. Proprio il Vittoriano divenne uno dei palcoscenici del regime fascista in Italia.

