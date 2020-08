Quindicenne picchiato dal branco per aver difeso una ragazza: due mesi di prognosi



La polizia di Forte dei Marmi indaga per fare luce sulla denuncia del padre di un ragazzo fiorentino di 15 anni in vacanza in Versilia, il quale la notte di Ferragosto sarebbe stato aggredito da un folto gruppo di altri giovani, sul pontile di Tonfano (Lucca). Stando all’esposto presentato dal padre della vittima il figlio era intervenuto per difendere una ragazza.

