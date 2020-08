Raffaella Mennoia ricorda l’operazione alla tiroide: “La vita non ti dice quanto tempo ti rimane”



Raffaella Mennoia, in un lungo post pubblicato su Instagram, è tornata con la mente all’operazione di tiroidectomia a cui si è sottoposta nel 2018. L’autrice di Uomini e Donne ha spiegato che quel periodo complesso e doloroso ha cambiato la sua vita: “Spesso è tardi per tutto, la vita non ti avvisa di quanto tempo hai a tua disposizione”.

