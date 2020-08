Ranieri Guerra (Oms) sul boom di casi Covid: “Servono più sanzioni per chi non rispetta le regole”



Il direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, ha fatto il punto della situazione dell’emergenza Coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore si è assistito ad un boom di nuovi casi, con 1.210 positivi. “Per pochi irresponsabili, poche persone che non ci credono, pochi negazionisti che non vengono sanzionati e obbligati a rispettare le regole, andiamo a perdere una situazione ottimale che avevamo ereditato dal lockdown dopo molti sacrifici degli italiani”.

