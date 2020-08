Raoul Bova compie 49 anni, estate con le figlie (e senza Rocio): “Se sei felice non li conti più”



L’attore taglia il traguardo dei 49 anni in splendida forma e non smette di essere uno dei sex symbol dello spettacolo italiano. Quest’anno festeggia con le figlie Luna e Alma, cui ha dedicato un post tenerissimo: “Quando sei felice e guardi il mondo con gli occhi dell’Amore non conti più gli anni”. Mentre lui si occupa delle bimbe, la compagna Rocio Munoz Morales è impegnata in alcune date estive a teatro.

