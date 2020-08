Record di tamponi, oltre 99 mila nell’ultimo giorno: ecco la strategia del governo per l’autunno



Sono 99.108 i tamponi effettuati solo nell’ultimo giorno. Un numero record che ci mostra come governo e Regioni siano intenzionati ad affrontare l’autunno puntando tutto sull’attività di testing. Con settembre dietro l’angolo, quando riapriranno le scuole e molti lavoratori torneranno in ufficio, sarà infatti ancora più importante individuare il più presto possibile nuovi cluster, in modo da arginarli tempestivamente.

Continua a leggere



Sono 99.108 i tamponi effettuati solo nell’ultimo giorno. Un numero record che ci mostra come governo e Regioni siano intenzionati ad affrontare l’autunno puntando tutto sull’attività di testing. Con settembre dietro l’angolo, quando riapriranno le scuole e molti lavoratori torneranno in ufficio, sarà infatti ancora più importante individuare il più presto possibile nuovi cluster, in modo da arginarli tempestivamente.

Continua a leggere

Continua a leggere