Riccardo Scamarcio: “No comment su mia figlia, abbiamo scelto il nome ma non ve lo dico”



Ospite della Marateale, la rassegna cinematografica tenutasi in Basilicata, a Maratea, è stato Riccardo Scamarcio. L’attore pugliese ha parlato dei suoi progetti cinematografici e della sua infanzia trascorsa in quei luoghi che ospitano il festival con molta giovialità, ciò di cui non ha voluto parlare è la nascita della sua prima figlia. Diventato papà da qualche settimana, il 40enne non ha ceduto dinanzi alle richieste che gli sono state fatte e ha taciuto anche il nome che lui e la sua compagna, Angharad Wood, hanno dato alla piccola nata.

Continua a leggere



Ospite della Marateale, la rassegna cinematografica tenutasi in Basilicata, a Maratea, è stato Riccardo Scamarcio. L’attore pugliese ha parlato dei suoi progetti cinematografici e della sua infanzia trascorsa in quei luoghi che ospitano il festival con molta giovialità, ciò di cui non ha voluto parlare è la nascita della sua prima figlia. Diventato papà da qualche settimana, il 40enne non ha ceduto dinanzi alle richieste che gli sono state fatte e ha taciuto anche il nome che lui e la sua compagna, Angharad Wood, hanno dato alla piccola nata.

Continua a leggere

Continua a leggere