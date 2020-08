Ricoverata Valentina Dallari: “Ho avuto un attacco di panico e sono svenuta, ho sbattuto la testa”



Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne che è stata a lungo la compagna di Junior Cally, racconta di essere stata ricoverata in seguito a un malore. “Ho avuto un attacco di panico e sono svenuta, sbattendo la testa” ha scritto la donna, pubblicando su Instagram una foto scattata in ospedale.

