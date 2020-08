Rimini, lascia tre figli sul balcone per andare a fare la spesa: mamma denunciata



La donna ha spiegato di essere uscita solo per una mezz’ora per fare la spesa raccontando di aver affidato i quattro figli a un’amica vicina di casa che però non aveva le chiavi dell’abitazione. Per questo la 42enne è stata denunciata a piede libero dalla Polizia con l’accusa di abbandono di minori.

