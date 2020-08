Ritorno a scuola, al via oggi i test per bidelli e prof: il 40 per cento sono soggetti a rischio



Partono oggi, lunedì 24 agosto, in tutte le regioni i test sierologici per il personale scolastico, tra professori, amministrativi e Ata, in vista del rientro a scuola in programma il prossimo 14 settembre. I prelievi, da effettuarsi su base volontaria, dovranno concludersi 7 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico. Resta il nodo dei soggetti “fragili”, che rappresentano il 40 per cento dei lavoratori.

