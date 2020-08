Roberta Ragusa, la figlia Alessia vince un concorso di bellezza: “Mamma sarebbe stata felice”



Alessia Logli, 19 anni, figlia di Roberta Ragusa, la donna svanita nel nulla nel Pisano il 13 gennaio 2012 e per la cui scomparsa è stato condannato Antonio Logli con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere, è diventata una reginetta di bellezza. Ha conquistato il pubblico della rete e ha vinto la fascia di Miss Grand Prix on the web 2020 nel concorso tenutosi nei giorni scorsi a Pescara.

