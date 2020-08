Roberta Ragusa, Logli dal carcere: “La mia unica colpa essermi innamorato di Sara”



“Voglio raccontare la mia storia: quella di un uomo, di un padre di famiglia che ha avuto come unica colpa quella di essersi innamorato di una splendida ragazza”. Sono le prime righe della autobiografia, pubblicate in esclusiva da Giallo, di Antonio Logli, condannato a 20 anni per l’omicidio della moglie Roberta Ragusa. Rinchiuso nel carcere di Massa, il padre di Daniele e Alessia, ha infatti deciso di mettere nero su bianco la sua verità in un libro scritto a quattro mani con la criminologa Anna Vagli.

