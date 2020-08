Roberta Ragusa ora è morta anche per l’anagrafe, via libera all’eredità per i figli



“Uccisa il 14 gennaio 2012 sul territorio di San Giuliano”. Roberta Ragusa ora è morta anche per l’anagrafe: è stato firmato dal Tribunale il decreto con cui si accerta il decesso dell’imprenditrice toscana. La questione del mancato aggiornamento ello stato civile della Ragusa era stato portato all’attenzione dei media dai figli Alessia e Daniele Logli, ai quali risultava impossibile accedere ai beni della madre. Via libera, con il decreto, alla sucessione.

