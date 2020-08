Roberto Bolle e Daniel Lee sempre più complici, si scambiano baci e tenerezze in vacanza



Roberto Bolle e Danile Lee sono ormai inseparabili. I due hanno trascorso qualche giorno in costiera amalfitana, con amici al seguito, ma non hanno esitato a ritagliarsi dei momenti di intimità. Ed ecco che i fotografi di Chi sono entrati in azione: gli scatti parlano da soli, l’etoile e il direttore creativo di Bottega Veneta sono sempre più affiatati e si scambiano tenerezze al sole. La coppia era già stata beccata a Venezia, a fine giugno, quando per la prima volta il ballerino si era mostrato in compagnia del designer olandese.

