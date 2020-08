“Ryanar viola norme anti-Covid”, Enac: “O rimedia o stop ai voli”



L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha scritto a Ryanair “in merito alle ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19, in vigore, disposte dal governo italiano a protezione della salute dei passeggeri”. Enac precisa che se la compagnia non porrà rimedio imporrà “la sospensione di ogni attività di trasporto aereo negli scali nazionali”.

