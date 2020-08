San Giovanni in Persiceto, rottweiler scappa e azzanna due gemelli di 6 anni: uno dei bimbi è grave



A San Giovanni in Persiceto un cane (rottweiler) ha aggredito e azzannato due bimbi di soli sei anni. Si tratta di due gemelli che stavano all’esterno di un’abitazione quando sono stati morsi dal cane scappato dalla casa dei vicini. I due piccoli sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna: uno dei due è in gravi condizioni.

