Sardegna, chiude anche il Sottovento: “Gestore ricoverato per Covid con sintomi gravi”



Dopo la chiusura delle discoteche, lo storico locale in Costa Smeralda era rimasto aperto in quanto svolge anche il servizio di ristorante e pianobar. Non solo dunque il Billionaire di Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato “in serie condizioni” al San Raffaele di Milano.

