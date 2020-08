Sardegna, contagi a catena fra i lavoratori in Costa Smeralda: indaga la Procura di Tempio



Il caso della “movida dei contagi” nei locali notturni della Gallura e in alcune strutture ricettive sarebbe arrivato sul tavolo dei magistrati di Tempio Pausania. Uno dei punti di partenza sarebbero le segnalazioni dei sindacati sul mancato rispetto dei protocolli anti Covid 19 ma anche sulla tipologia dei dispositivi individuali, come le mascherine, in dotazione ai dipendenti.

