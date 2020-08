Sardegna, contagi ai livelli di aprile. Lazio attacca: “Bomba virale con il rientro dei turisti”



Ieri in Sardegna sono stati registrati 37 nuovi positivi, lo stesso dato del 21 marzo, in pieno lockdown. Era dal 2 aprile – 49 casi – che non si verificava un incremento giornaliero così alto. Preoccupato l’assessore alla sanità della Regione Lazio: “Ci aspettiamo un considerevole aumento dei casi ed è in corso una grande azione di tracciamento”.

