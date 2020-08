Sardegna, focolaio Billionaire: sei positivi tra il personale del locale di Briatore



Nuovi guai per il Billionaire di Porto Cervo dove sarebbe emerso un nuovo focolaio di contagio tra i dipendenti. Nelle score ore il direttore dell’esclusivo locale di Flavio Briatore sarebbe stato informato che sei dipendenti sono risultati positivi al coronavirus e lui stesso avrebbe chiesto agli altri di mettersi in quarantena volontaria in attesa degli ulteriori controlli.

