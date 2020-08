Sardegna, tragedia durante l’immersione: Antonella muore davanti a marito e figlia



Antonella Piccello è morta davanti agli occhi del marito e della figlia 16enne che erano con lei. La 54enne padovana ha iniziato a respirare male tanto da dover essere accompagnata in superficie in attesa dei soccorsi, poi tutto è precipitato in pochi attimi. Sequestrata tutta l’attrezzatura utilizzata per l’immersione.

Continua a leggere



Antonella Piccello è morta davanti agli occhi del marito e della figlia 16enne che erano con lei. La 54enne padovana ha iniziato a respirare male tanto da dover essere accompagnata in superficie in attesa dei soccorsi, poi tutto è precipitato in pochi attimi. Sequestrata tutta l’attrezzatura utilizzata per l’immersione.

Continua a leggere

Continua a leggere