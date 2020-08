Sarebbe stato Andrea Damante ad allontanarsi da Giulia De Lellis: “Non era più sicuro di amarla”



Sarebbe stato Andrea Damante a provocare l’ennesima crisi nel rapporto con Giulia De Lellis. “Ha confidato agli amici di non essere più sicuro del suo amore per Giulia”, scrive il settimanale Chi che racconta i retroscena dell’allontanamento tra i due. Avrebbe incassato la sua ex, prima di partire con l’amico Carlo Beretta per le vacanze in barca in Sardegna. Ma nessuno dei due parla ancora ufficialmente di rottura.

Continua a leggere



Sarebbe stato Andrea Damante a provocare l’ennesima crisi nel rapporto con Giulia De Lellis. “Ha confidato agli amici di non essere più sicuro del suo amore per Giulia”, scrive il settimanale Chi che racconta i retroscena dell’allontanamento tra i due. Avrebbe incassato la sua ex, prima di partire con l’amico Carlo Beretta per le vacanze in barca in Sardegna. Ma nessuno dei due parla ancora ufficialmente di rottura.

Continua a leggere

Continua a leggere