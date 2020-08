Savona, Davide muore annegato nel mare agitato a 34 anni dopo aver tentato di salvare dei bambini



Dramma a Ceriale (Savona), dove un uomo di 34 anni, Davide Aloia, è morto annegato in balia delle onde dopo essersi tuffato per aiutare dei bambini che si trovavano in acqua in difficoltà a causa delle forti correnti. In corso indagini da parte della Guardia Costiera, mentre il pm deciderà se disporre o meno l’autopsia.

