Scomparsa mamma e figlio, il cadavere trovato a Caronia è di Viviana Parisi: si cerca il bimbo



È di Viviana Parisi il cadavere ritrovato nelle campagne di Caronia (Messina) col volto sfigurato questo pomeriggio. La donna, dj di 43 anni, era scomparsa in quella zona lo scorso 3 agosto insieme al figlio Gioele, di 4 anni, del quale tuttavia non c’è traccia. Indagini in corso per cercare di capire cosa sia successo e per rintracciare il bambino.

