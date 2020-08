Scuola, Azzolina: “Alunno positivo? Possibile quarantena per la classe, nessuno sarà segregato”



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, illustra alcune delle misure che potrebbero essere messe in campo nel caso in cui si registri un caso di studente positivo al Covid-19 a scuola: “Potrebbe andare in quarantena la classe”. E se un alunno dovesse avere la febbre a scuola, ci dovrebbe essere “uno spazio dove viene portato, non viene lasciato solo”.

