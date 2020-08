Scuola, da lunedì via ai test sierologici per il personale docente e non docente



I test sierologici, a cura dei medici di base, saranno ovviamente gratuiti e rappresentano solo una delle misure messe in cantiere per la riapertura delle scuole per riprendere in sicurezza le lezioni in presenza. I test sierologici per il personale scolastico non saranno obbligatori ma su base volontaria, chi risulterà positivo però avrà l’obbligo del test molecolare per escludere la presenza dell’infezione.

