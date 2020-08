Scuola, dal 1 settembre si inizia coi corsi di recupero, sia a distanza che in presenza



Il recupero degli apprendimenti ci sarà. I corsi cominceranno dai primi di settembre e fino al 14 quando è prevista la riapertura della scuola. Lo ha chiarito lo stesso ministero dell’Istruzione. Sarà però affidata ai singoli istituti scolastici la decisione di procedere con i corsi in presenza o con lezioni a distanza così come era avvenuto durante il lockdown per l’emergenza coronavirus.

