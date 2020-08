Scuola, è scontro sulle mascherine. Toti: “Regioni contrarie all’obbligo in classe”



Il vertice tra governo, regioni ed enti locali sulla scuola deve risolvere molti punti critici sulla ripresa delle attività in classe e sul nodo dei trasporti pubblici. Ad aggiungere un altro elemento è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che esprime la ferma contrarietà sua e di alcuni suoi colleghi all’obbligo per gli studenti di indossare la mascherina in aula.

Continua a leggere



Il vertice tra governo, regioni ed enti locali sulla scuola deve risolvere molti punti critici sulla ripresa delle attività in classe e sul nodo dei trasporti pubblici. Ad aggiungere un altro elemento è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che esprime la ferma contrarietà sua e di alcuni suoi colleghi all’obbligo per gli studenti di indossare la mascherina in aula.

Continua a leggere

Continua a leggere