Scuola, genitori devono misurare temperatura figli a casa: “Misura che non può funzionare”



Tra le linee guida con le indicazioni da seguire in caso di sospetto contagio a scuola si prevede che la misurazione della temperatura per gli alunni debba avvenire tutti i giorni a casa, prima che gli studenti vadano a lezione. Una misura che, però, viene criticata da chi ritiene che non possa funzionare e che non sia sufficiente.

Continua a leggere



Tra le linee guida con le indicazioni da seguire in caso di sospetto contagio a scuola si prevede che la misurazione della temperatura per gli alunni debba avvenire tutti i giorni a casa, prima che gli studenti vadano a lezione. Una misura che, però, viene criticata da chi ritiene che non possa funzionare e che non sia sufficiente.

Continua a leggere

Continua a leggere